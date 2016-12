Opbrengst MS Collecteweek

AALTEN – De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een groot succes! In de gemeente Aalten is een mooi bedrag van € 6627,87 opgehaald.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.

Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en giften.

Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost maar drie uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collectant via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op (010) 591 98 39.

Samen staan we nog sterker tegen MS!