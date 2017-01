Opening expositie fotografieproject ‘Rekken – De Grens vroeger en nu’

REKKEN – Donderdag 9 februari om 14.00 uur is de opening van de expositie van het fotografieproject ‘Rekken – De Grens vroeger en nu’ in OBS De Berkel te Rekken.

Aan dit project werd deelgenomen door senioren uit Rekken en leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Berkel. Markante locaties in de buurt van de grens bij Rekken, te zien op oude foto’s, zijn opnieuw gefotografeerd om de verschillen tussen vroeger en nu goed te kunnen zien. De foto’s zijn samengebracht in een prachtige expositie. Ook is er een beeldverslag te zien waarbij het proces goed te volgen is. De leerlingen hebben zich laten enthousiasmeren door verhalen over vroeger van de ouderen en door de smokkelverhalen van leden van Midwinterhoorngroep Eibergen. Daarnaast waren oude foto’s uit het archief van Museum De Scheper en Historische Kring Eibergen een bron van inspiratie.

Na de opening is de expositie gratis te bezoeken op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 12.15 tot 16.30 uur. De expositie duurt t/m vrijdag 24 februari.

Oude foto’s bekijken en interviews De activiteiten zijn begin november gestart. Opa’s en oma’s en andere senioren uit Rekken hebben de leerlingen verteld over hoe het vroeger toeging rond de grens. De leerlingen stelden vervolgens vragen. Historisch fotomateriaal en een optreden van de midwinterhoorngroep hielp de gesprekken goed op gang.

Fotografie lessen in de basisschool en fietstocht langs de grens

De daaropvolgende twee bijeenkomsten stonden in het teken van zelf foto’s maken. Bij deze lessen waren Henny Waanders van museum De Scheper en fotografiedocent Daan Bomhof betrokken. Op vrijdag 25 november is er een fietstocht gemaakt door het prachtige grensgebied van Rekken. De vele foto’s die toen zijn gemaakt zijn te bewonderen in de expositie.

Verbinden van generaties Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van acht Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact.