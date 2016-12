Opening Schoenmakerij en Podoloog André Kox

NEEDE – In 1988 is André Kox in een ruimte naast bakkerij Steinkamp, nu Stroet, gestart met een schoenherstelbedrijf, al na 4 jaar 1992 werd de ruimte te klein en werd een pand aan de Bergstraat aangekocht, ook het assortiment werd uitgebreid.

In 1996 is André gestart als podoloog, een mooi vak dat constant in beweging is, na het behalen van het eerste diploma is André eigenlijk nooit gestopt met zich verder in dit vak te bekwamen, dit heeft inmiddels geresulteerd in 23 diploma’s of alle terreinen van de register podologie, zie ook www.podologisch.nl

De bijna 60 jarige André en zijn veel jongere vrouw Marianne hebben recentelijk het oude ABNAMRO pand gekocht, Oudestraat 76 en na een zeer grondige verbouwing het geheel geschikt gemaakt voor de 5 pijlers onder hun bedrijf: schoenmakerij, podologie, verkoop dynamische comfort schoenen, sleutelservice en stomerij.

Op zaterdag 20 februari van 10 – 16 uur is de publiek opening,. Tevens is er een demonstratie en uitleg van voetreflexzonetherapie en een therapeutische kousen specialist laat u de nieuwste scan- en meettechnieken zien.