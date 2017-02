Oproep Brandstoffestival Borculo

Een bijzonder voertuig? Meld je aan en doe mee!

BORCULO – Op zondag 25 juni staat het Brandstoffestival weer op de agenda. Dat gebeurt tijdens de Weerkom’n Dagen in Borculo. De organisatie is op zoek naar mensen met een bijzonder voertuig. Dat kan een oldtimer zijn, maar ook tractoren, brommers, vrachtwagens of machines zijn van harte welkom. ‘Alles wat rolt of rijdt is uitgenodigd om mee te doen’, zegt Bas Bais namens de organisatie.

Het Brandstoffestival wordt alweer voor de zesde keer gehouden. Het is de bedoeling dat opnieuw vele bijzondere voertuigen voor een boeiend straatbeeld in Borculo zorgen. ‘Het is leuk om je auto, tractor, vrachtwagen of brommer te laten zien. De gezelligheid spreekt aan, dat horen we vaak. En de liefhebbers hebben er veel waardering voor’, vertelt Bas Bais. De deelnemers betalen geen kosten, ze krijgen consumptiebonnen. ‘Ze kunnen ’s ochtends meedoen aan een toerrit van ongeveer anderhalf uur door de regio. Daarna worden de voertuigen opgesteld in het centrum en de Spoorstraat.’ Deelname aan de toerrit is niet verplicht, het is ook mogelijk om je voertuig ’s iets voor de middag op te stellen.

Volgens Bais is het ook aantrekkelijk voor oldtimerclubs om mee te doen aan het Brandstoffestival. Ze kunnen namelijk hun deelname combineren met een weekendje uit waarbij er een prima mogelijkheid wordt geboden om te kamperen op de camping bij zalencentrum Kerkemeijer in Borculo.

Mensen en clubs die belangstelling hebben om deel te nemen aan het Brandstoffestival kunnen zich aanmelden via: www.brandstoffestival.nl Clubs die willen kamperen kunnen zich voor de kampeeractiviteiten rechtstreeks melden bij zalencentrum Kerkemeijer via: www.kerkemeijer.nl

