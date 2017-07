Patiëntgerichte zorg scoort

X 107

WINTERSWIJK – Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk ontving afgelopen week wederom met het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Dit lintje staat symbool voor het voldoen aan de normen die Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg.

Roze lintje

Ons ziekenhuis voldoet ook nu weer aan alle verplichte criteria en aan minstens zes van de acht overige criteria. “Het lintje is een compliment voor het hele team,” leggen de chirurgen Brink en Kuizinga uit. “De lijnen in ons ziekenhuis zijn kort, iedereen wil de best mogelijke zorg leveren en we werken volgens de laatste richtlijnen. We werken met individuele behandelplannen en patiënten weten ons gemakkelijk te vinden. Patiënten hebben een vast aanspreekpunt, de mammacareverpleegkundige. Deze verpleegkundige begeleidt de patiënt gedurende het hele traject. Naast alle medische zorg is er veel aandacht voor de psychosociale begeleiding

Monitor Borstkankerzorg

Het doel van de Monitor Borstkankerzorg is om patiënten inzicht te bieden in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis is georganiseerd, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de criteria van BVN omtrent patiëntgerichte borstkankerzorg. Op www.monitorborstkankerzorg.nl staat alle informatie en zijn de nieuwe criteria te vinden.