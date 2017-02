Politie waarschuwt voor babbel truc

AALTEN – De politie in de Oude IJsselstreek en de Achterhoek waarschuwt voor dieven die babbeltrucs gebruiken om ouderen te bestelen. De afgelopen week kwamen meerdere meldingen binnen van verdachte situaties en diefstal. De incidenten vonden plaats in Aalten, Varsseveld en Sinderen. De politie roept mensen op alert te zijn!

Bewoners van een woning aan de Hovenstraat in Varsseveld werden op dinsdag 31 januari slachtoffer van een babbeltruc. Rond 12.30 uur stond een vrouw voor de deur die een vaag verhaal op hing over bloemen. Ondertussen trof de andere bewoner een onbekende man aan in de woning. Nadat ze betrapt waren renden de twee er vandoor. Voor zover nu bekend hebben de twee geen buit gemaakt.

Op 31 januari tussen 12.30 en 13.00 uur werd een oudere vrouw aan de Andromeda slachtoffer van een babbeltruc. In dit geval stond er een meisje aan de deur met een vaag verhaal over de bloemen in de tuin. Naderhand bleek dat er een geldbedrag en waardepapieren uit de woning waren gestolen.

Op 25 en 31 januari waren er op de Keurhorsterweg en de Sinderenseweg in Sinderen verdachte situaties waarbij onbekende personen werden aangetroffen bij woningen. Hier kon de politie echter geen strafbare feiten aantonen.

Babbeltrucs, trap er niet in!

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. Maar een vaag verhaal aan de deur kan ook een afleidingsmanoeuvre zijn zodat een dief de woning kan binnensluipen.

