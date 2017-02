Prijsvraag Maak Gelderland Mooier

X 85

De provincie Gelderland schrijft een prijsvraag uit voor goede ideeën om Gelderland mooier te maken. Iedereen kan inspirerende ideeën aanleveren die de kwaliteit van een zelf gekozen gebied verbeteren. Meedoen kan tot 7 mei 2017.

Maak kans op €10.000 Met deze prijsvraag wil de provincie bouwstenen verzamelen voor een mooier Gelderland. Het beste idee wint een prijs van €10.000. Er is ook een aanmoedigingsprijs van €5.000. Het is de bedoeling om met de geldprijzen de betreffende ideeën verder uit te werken. De overige inzenders winnen in ieder geval aandacht.

Bekendmaking en uitreiking Bekendmaking en uitreiking van de prijs vinden plaats tijdens het Provinciaal Jaarcongres ‘Gelderland Ziet Ruimte’ op 7 juni 2017.

Informatiebijeenkomst voor deelnemers Op 23 maart 2017 organiseren we een bijeenkomst om (potentiële) deelnemers verder te informeren over de prijsvraag in Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 te Arnhem van 16.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie over deelname en aanmelding kunt u vinden op het forum https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl.

