Rondje om de kerk in Varsseveld bij ADW

VARSSEVELD – Gerard Bruil neemt ons op dinsdag 10 januari mee op een ‘rondje om de kerk’ in Varsseveld. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten – Dinxperlo – Wisch). Aanvang is 19.45 uur in het witte kerkje van de NPB aan de Doetinchemseweg in Varsseveld. De toegang is gratis.

In deze lezing wordt u aan de hand van een groot aantal foto’s meegenomen op een wandeling rond de Laurentiuskerk. Gerard Bruil vertelt over het wel en wee van de bewoners, winkels, kroegen en bedrijven aan het Kerkplein te Varsseveld van vroeger tot heden.

Ook is er ruim aandacht voor de vele activiteiten, die er plaats vonden op het Kerkplein zoals de kermis, de markt en vele evenementen. Uiteraard komt ook de historie van de kerk aan bod. Het wordt een verhaal met veel wetenswaardigheden en ook unieke foto’s van het hart van Varsseveld.