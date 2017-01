ROVA klantcontactcentrum verruimt openingstijden en bereikbaar via Whatsapp

Met ingang van 1 januari 2017 is het klantcontactcentrum van ROVA op werkdagen geopend van 8:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur. ROVA kiest voor de uitbreiding van de openingstijden omdat het voor de inwoners van het werkgebied (24 gemeenten) op de best mogelijke manier service wil verlenen. Tevens zal het klantcontactcentrum van ROVA per 1 januari ook te bereiken zijn via Whatsapp.

Meerdere mogelijkheden van klantcontact Met de uitbreiding van Whatsapp beschikt ROVA over een breed palet aan klantcontactkanalen. Inwoners hebben diverse mogelijkheden om een melding, suggestie, klacht door te geven of om een vraag te stellen. Men kan naar gelang kiezen voor e-mail, chat, online webformulier, telefoon, Facebook, Twitter of Whatsapp. Daarbij worden de tijden van bereikbaarheid verruimd van 8.00 tot 20.00 uur op werkdagen (voorheen van 8.00 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de avond). Dit sluit beter aan op de huidige economie en wensen van vooral werkende mensen.

“Voor ons is goede service erg belangrijk. Naast een inhoudelijk goede behandeling van vragen willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de diverse mogelijkheden om ons te kunnen bereiken. Met deze uitbreidingen verwachten wij een goede aansluiting te hebben gevonden bij de wensen van onze inwoners!”, aldus Henrike Klootwijk, Teammanager ROVA Klantcontactcentrum

Het klantcontactcentrum van ROVA beantwoord vragen rondom de afvalinzameling van de 24 aandeelhoudende gemeenten van ROVA. Gemiddeld zijn er op jaarbasis ongeveer 300.000 klantcontacten via verschillenden kanalen.