Ruim 18 miljoen euro voor onderhoud aan huurwoningen ProWonen

BORCULO – In 2017 investeert ProWonen ruim 18 miljoen euro in onderhoud aan haar woningen. Een investering waarmee de corporatie een bijdrage kan leveren aan het beperken van woonlasten voor huurders. Uitgangspunt van ProWonen is om de huizen betaalbaar, energiezuinig en kwalitatief goed te houden.

Ruim 11 miljoen euro is voor het groot onderhoud aan woningen. Diverse onderdelen, zoals badkamer, keuken en kozijnen, worden dan tegelijk vernieuwd. Vijf miljoen euro is gereserveerd voor het zogenoemde planmatig onderhoud, zoals schilderwerk, plaatsen energiezuinige cv-ketels, vernieuwen dakbedekking en liftonderhoud. ProWonen investeert twee miljoen euro in onderhoud dat niet is gepland. Dan gaat het om onderhoud dat uitgevoerd moet worden na verhuizing of om het verhelpen van reparaties die huurders doorgeven.

Naast dit reguliere onderhoud investeert ProWonen flink in het verduurzamen en energiezuinig maken van woningen. Naast de huur maakt de energierekening namelijk een groot deel uit van de maandelijkse uitgave van huurders. Door te investeren in onderhoud, energiebesparende maatregelen en bewustwording over het energieverbruik kan ProWonen bijdragen aan het beperken van de woonlasten voor huurders.

Groot onderhoud is ingrijpend voor de bewoners. Klantadviseurs van ProWonen begeleiden bewoners tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk. Er vinden persoonlijke gesprekken plaats en huurders krijgen informatie op maat. Bij veel groot onderhoudsprojecten is een bewonerscommissie samengesteld, bestaande uit bewoners, een lid van de huurdersvereniging en medewerkers van ProWonen. De bewonerscommissie behartigt de belangen van alle bewoners tijdens een project. Om bewoners vooraf te laten zien wat het onderhoud inhoudt, heeft ProWonen zelfgemaakte onderhoudsfilms op haar website geplaatst.

Het groot- en planmatig onderhoud wordt zo veel mogelijk door regionale aannemers uitgevoerd. Zo stimuleert ProWonen de regionale economie. Vaak zijn de regionale bedrijven herkenbaar voor huurders. Bij het uitvoeren van een door de huurder gemelde reparatie zijn vaak de servicemedewerkers van ProWonen aan zet. Huurders kunnen via het klantportaal zelf een reparatieverzoek melden. In sommige gevallen kan de klant direct de installateur bellen.

Een overzicht van het geplande onderhoud in 2017 is te vinden op de website www.prowonen.nl