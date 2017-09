Ruurlo 30 sept. – Gezamenlijke jonge dierendag Berkelland

X 25

BERKELLAND/RUURLO – Op zaterdagmorgen 30 september houden de kleindieren verenigingen van Berkelland (NPV-Neede, KV Oost Achterhoek, BPKV Borculo en Nieuw Leven Ruurlo) hun jaarlijkse jonge dierendag.

De locatie is bij de Fam. Wassink aan de Wiersseweg 53 in Ruurlo en de aanvang is om 09,00 uur, einde circa 13.00 uur.

Ongeveer 35 fokkers sturen circa 170 jonge kippen, konijnen en duiven in. Tijdens de jonge dierendag worden de dieren die dit jaar geboren zijn door landelijk gekwalificeerde keurmeesters beoordeeld waarbij de fokker en overige belangstellenden de keurmeester vragen mogen stellen waarom hij tot zijn oordeel komt. Vooral voor beginnende fokkers is dit een prima gelegenheid te weten te komen waar op gelet wordt bij het keuren van de dieren.

De jonge dierendag is gratis toegankelijk