Sajenna wint workshop games maken voor haar hele klas

DOETINCHEM – Sajenna Rengelink, leerlinge in klas 2K-b van het Metzo College in Doetinchem was vrijdagmiddag 21 april compleet verrast toen zij uit handen van Maureen Sluiter, wethouder onderwijs in Doetinchem en Raoul van Heese, directeur/eigenaar van Gamestad de prijs ontving die was te winnen op de Techniekdag in Doetinchem.

Op zaterdag 18 maart bezocht Sajenna met haar moeder de Techniekdag bij Pas Reform. Daar leverde zij het strookje in van de folder die ze een paar weken eerder op school had gekregen. Aan het eind van de dag werd haar strookje getrokken uit een volle schatkist. Sajenna kwam niet voor niets naar de Techniekdag, volgend schooljaar kiest ze voor één van de vier technische profielen: PIE = Produceren, Installeren en Energie.

Sajenna wint een prijs voor haar hele klas, want binnenkort krijgen zij en haar klasgenoten een workshop zelf games maken aangeboden door Gamestad.

De Techniekdagen worden door VNO-NCW Achterhoek en POA Achterhoek georganiseerd om jongeren te interesseren voor een opleiding/toekomst in de techniek. Bedrijven en opleidingen organiseren hiervoor speciaal voor de jeugd technische doe-activiteiten. Met b.v. games maken, interactief werken met robots, 3d printen, energie opwekken uit beweging, proefjes doen, stalen figuurtjes samenstellen en nog veel meer kan de jeugd zien hoe hip techniek is. www.techniekdag.nl

De Techniekdag in Doetinchem werd door ruim 4000 jongeren met hun ouders bezocht.