Schrijfwedstrijd voor Flonkergood 2018 over natuur en landschap

X 30

Jaarlijks organiseren de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving in samenwerking met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in maart de Achterhoekse en Liemerse Boekenweek. ‘Natuur en landschap’ is in 2018 het thema van het bijbehorende boekenweekgeschenk Flonkergood, een bundel verhalen in dialect.

De organisatie nodigt iedereen die over dit onderwerp zijn of haar verhaal kwijt wil, van harte uit om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood. Tijdens de Boekenweekmanifestatie op zaterdag 3 maart 2018 in De Brink in Zelhem krijgt een aantal auteurs de gelegenheid hun bijdragen voor te dragen.

De verhalen moeten geschreven zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten. Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten met een maximale lengte van 500 woorden insturen. Voor gedichten geldt een maximum van 32 regels, inclusief witregels. Het volledige reglement voor de inzending kunt u opvragen via info@ecal.nu.

De bijdragen moeten uiterlijk 1 december 2017 als word-document en per e-mail (voorzien van naam, woonplaats en telefoonnummer) worden ingestuurd naar: info@streektaalvrienden.nl.