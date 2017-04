SKB legt uit: Chronische darmklachten

X 30

WINTERSWIJK – Donderdag 18 mei organiseert Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk onder de naam ‘SKB legt uit’ een informatieavond over chronische darmklachten.

Darmen zorgen voor de vertering van voedsel, het opnemen van voedingsstoffen en het verwerken van afvalstoffen. Wanneer de darmen hun werk niet goed doen, kunnen er chronische klachten ontstaan zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of het prikkelbaar darmsyndroom.

SKB legt uit

Veel mensen hebben last van darmklachten. Met welke klachten ga je naar de huisarts, wanneer zijn de klachten chronisch en wat is er aan te doen? Tijdens de informatieavond legt Sven van den Hazel, maag-, darm-, leverarts in het SKB en Slingeland Ziekenhuis, uit hoe chronische en goedaardige darmklachten kunnen ontstaan en welke behandelingen er mogelijk zijn.

Na een korte pauze waarin u gelegenheid heeft vragen te stellen en informatie- en voorlichtingsmateriaal te bekijken, zullen de endoscopieverpleegkundigen Ilone Jansen en Claudia Meekes u uitleg geven over de verschillende darmonderzoeken.

Gratis informatieavond

De informatieavond is op donderdag 18 mei van 19.30 tot 21.15 uur en vindt plaats in het auditorium van het SKB. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Er staat koffie en thee klaar. Ook in de pauze wordt gezorgd voor een hapje en drankje. De avond en het parkeren zijn gratis.

Meer informatie en aanmelden via www.skbwinterswijk.nl of via 0543 54 44 15 (vrijwilligers Gastenservice).