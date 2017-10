SKB, Seniorvriendelijk ziekenhuis

X 22

Uitstekende zorg voor ouderen in de Achterhoek



WINTERSWIJK – Voor de tweede achtereenvolgende keer ontving Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis. Ook het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem behaalde het keurmerk.

Het keurmerk is in 2013 ontwikkeld door de ouderenbonden KBO-PCOB. Ziekenhuizen met dit keurmerk voldoen aan de criteria die de ouderenorganisaties stellen aan de specifieke zorg voor ouderen.

Specifieke zorg voor ouderen

Het keurmerk is vooral zo belangrijk omdat oudere patiënten en hun naasten weten dat de voorzieningen en zorg in ons ziekenhuis goed zijn geregeld en aangepast aan de wensen en de behoeften van kwetsbare ouderen. SKB is al langere tijd bezig met het optimaliseren van de zorg voor ouderen. Zo is er iedere dag van de week een klinisch geriater aanwezig of bereikbaar die, indien nodig, direct geraadpleegd kan worden. Wanneer patiënten met ontslag gaan, worden er afspraken over de zorg gemaakt, zodat de patiënt – thuis of in een zorginstelling – verzekerd blijft van de juiste zorg. Ook zijn er verpleegkundigen met aandachtsgebied palliatieve zorg. Zij bieden zorg en ondersteuning in de laatste levensfase.

De Huiskamer

Uit onderzoek blijkt dat een huiselijke omgeving bijdraagt aan het herstel van oudere patiënten. Daarom kunnen zij elkaar ontmoeten in de Huiskamer. Deze ruimte biedt gelegenheid om verhalen uit te wisselen, een spelletje te spelen, samen te eten en drinken en onder begeleiding te bewegen. Door het aanbieden van dagelijkse activiteiten in een vaste structuur ligt het accent op het beter worden en niet op het ziek zijn. Het huiskamerproject loopt nu een jaar en is succesvol.

Rol van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad had dit jaar een prominente rol bij het verkrijgen van het keurmerk. Leden van de raad deden een mystery visit en letten tijdens de rondgang in het ziekenhuis op allerlei aspecten, zoals hoe is de bewegwijzering, zijn er liften voor mindervaliden, is de ontvangst gastvrij en hoe is de toegankelijkheid geregeld.

Trots en tevreden op het resultaat0

SKB is blij met het behalen van het keurmerk en trots op zijn medewerkers en vrijwilligers. “Iedere dag staan zij klaar om de best mogelijk zorg en diensten te leveren. Het keurmerk is naast een bevestiging dat we uitstekende zorg leveren, ook een verdere stimulans om de zorg en onze gastvrijheid continu te blijven verbeteren”, aldus José Weykamp, stafmedewerker ouderenbeleid.

Totstandkoming keurmerk

De ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG bemerkten enkele jaren geleden dat seniorvriendelijkheid in ziekenhuizen een steeds belangrijkere rol ging spelen. Daarom ontwikkelden zij het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, dienen ziekenhuizen aan veertien kwaliteitscriteria te voldoen.

Op twee verplichte criteria, 24/7 beschikbaarheid van een geriatrisch team en continuïteit van zorg, scoorde het ziekenhuis 96 van de 100 punten Het keurmerk wordt uitgereikt aan 63 van de 114 ziekenhuislocaties.