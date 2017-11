SKB stapt succesvol over op nieuwe versie EPD

X 47

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), onderdeel van Santiz, is sinds 3 november succesvol overgestapt op HiX, een geheel vernieuwde versie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Chipsoft. Hiermee zet het SKB de deur open naar de toekomst.

Na een voorbereiding van maanden was het vrijdag 3 november zo ver. Met een druk op de knop is het EPD HiX door de bestuurders Kleinlugtenbeld en Van Ewijk officieel in gebruik genomen. Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, eveneens onderdeel van Santiz, werkt sinds 30 juni 2017 met HiX.

Megaklus

Elly Kloeze, projectleider, is trots dat de overgang goed is verlopen. “Bijna elke medewerker werkt met patiëntinformatie. Voor veilige en efficiënte zorg moeten alle onderdelen van het EPD naadloos op elkaar aansluiten en feilloos werken. Van diagnostiek tot medicatie, van afspraken tot facturering. De overgang van EZIS, de vorige versie van het EPD, naar HiX was een megaklus. De tien projectmedewerkers werkten drie maanden aan de inrichting van HiX. Samen hebben we bijna 1.100 medewerkers opgeleid. In een korte tijd hebben we veel werk verzet.”

Toekomstgericht EPD

Bert Kleinlugtenbeld, bestuurder, vertelt: “Het invoeren van HiX is een logische stap in onze beide ziekenhuizen. Een toekomstgericht EPD is voor de patiënt misschien niet direct zichtbaar, maar het stelt ons in staat om onze zorg voor de patiënt dagelijks beter te maken. Voor onze patiënten is het belangrijk dat elke behandelaar op elk moment over de juiste en actuele patiëntgegevens beschikt. HiX is moderner, overzichtelijker en uniformer ingericht dan de vorige versie. Bovendien kan het systeem ondersteunen bij de steeds intensievere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio; het wordt gemakkelijker om informatie met hen te delen. Dat is een belangrijke schakel in de kwaliteit van de zorg.”

Mijn SKB

Ook met HiX kunnen patiënten online inloggen op het patiëntenportaal ‘Mijn SKB’ om hun patiëntendossier in te zien. Daarnaast kunnen zij via Mijn SKB de vragenlijsten digitaal invullen en verzenden voordat zij de polikliniek bezoekt. De antwoorden worden automatisch opgeslagen in het EPD.