NEEDE – Op donderdag 19 januari heeft er omstreeks kwart voor vier in de nacht een snelkraak plaatsgevonden bij boekhandel Kramer aan de Oudestraat in Neede.

Bij de snelkraak zijn drie donker geklede personen gezien. Deze personen zijn weggefietst op twee zwarte herenfietsen en 1 witte damesfiets.

De politie is op zoek naar getuigen van de snelkraak. Men kwam de winkel binnen door het forceren van en raam naast de voordeur. Over eventuele buit is niets bekend.