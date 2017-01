Spelletjes-inloop bij Centrum Goud

EIBERGEN – Vanaf 11 januari komen we elke woensdagochtend om 10.00 uur bijeen bij Centrum Goud aan de Hemstea. We maken het voor elkaar gezellig. De ene keer spelen we een spel, de andere keer praten we of gaan iets maken. Aan het woord zijn gastvrouwen Margreet en Joselin. ‘Even niet de dagelijkse sleur, de verplichtingen, de zorgen. Gewoon een uurtje gezelligheid en plezier. Wij doen graag Rummikub’ zegt Margreet, ‘maar het mag ook best wat anders zijn’, vult Joselin aan.

Mensen wonen langer thuis en veel mensen hebben geen (volledige) baan. We zien dan ook een groeiende behoefte aan goede tijdsbesteding. ‘Kom achter de geraniums vandaan en zorg dat anderen een medespeler aan jou hebben’, zouden we als oproep willen zeggen. Incidenteel deelnemen kost 3 euro (incl. koffie/thee).

Leden van Centrum Goud (10 euro/maand) mogen gratis meedoen, zie www.centrumgoud.org

Wil je meer weten, kijk dan op www.facebook.com/VoorElkaar.Goud Je kunt ook een mailtje sturen naar voorelkaar.goud@gmail.com. Margreet kan eventuele vragen beantwoorden via de telefoon 0545-476014.

Foto: PR