Tarot avond Landgoed t Hulsevoort

BELTRUM – Op donderdag 19 januari is er weer een ontmoeting op t Hulsevoort. Deze keer is Gerrie Wenningmeule onze gast en het is voor ons geen onbekende. Reeds 2 jaren verzorgd ze de eerste spirituele avond van het jaar.

Ook deze keer gaat ze ons vertellen aan de hand van de Tarot, hoe we er dit jaar voor staan. Na uitleg over de Tarot verteld ze ons hoe de kaarten te lezen, de achtergronden en de betekenis. Daarna kan ze, doordat ieder bepaalde kaarten getrokken heeft, een aantal voorspellingen doen.

Belangrijk is dat we zelf betrokken zijn in de uitleg en het voor iedereen de combinatie van de Tarot-kaarten duidelijk wordt.

Zoals andere jaren, belooft het een goed bezochte avond te worden. Geef je op door een mail te sturen naar kleingebbinck.m@gmail.com en het aantal personen waarmee je komt.

Deelname 5,- en de koffie/thee/lekkers is inclusief.

landgoed t Hulsevoort, Bruggertweg 2 Beltrum

De volgende avond is donderdag 16 februari.