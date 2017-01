Taxi Walhof officieel overgenomen

EDE/WINTERSWIJK – Taxi Walhof uit Winterswijk is per 1 januari 2017 overgenomen door vervoersbedrijf Noot.

Voor vervoersbedrijf Noot is de overname een mooie uitbreiding van de activiteiten naar de Achterhoek. De eigenaren van Taxi Walhof vonden dat de tijd was gekomen om hun bedrijf van de hand te doen.

Alle chauffeurs en centralisten van Walhof zijn per 1 januari mee over naar Noot gegaan voor wie ze dezelfde werkzaamheden zullen verrichten als ze nu doen. Ook alle voertuigen worden overgenomen door Noot.

Het kantoorgebouw in Winterswijk is eigendom van de broers Mennink en is niet bij de deal inbegrepen.