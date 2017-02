Team Altura winnaar Expeditie Noordkaap 2017

LICHTENVOORDE – 8.000 kilometer rijden naar de Noordkaap en weer terug naar Nederland in 8 dagen tijd. Voor de deelnemers een enorm avontuur en een uitdaging om de Arctische weersomstandigheden de baas te blijven. Een unieke tocht met een wedstrijdelement en een belevenis van jewelste.

Vandaag, zondag 5 februari, kwamen de teams aan bij de finish. De laatste etappe was relatief kort en gemakkelijk te rijden. Het eindpunt was bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Het winnende team was Team Altura.

Eerste drie:

Plaats Teamnummer Teamnaam 1. 1716 Altura 2. 1710 CP2 Fieldmarketing 3. 1711 BMB2

[0] Tekst: Streekgids.nl

[1] Foto's: René van den Mosselaar