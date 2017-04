Tegenlicht Meet Up over groen ondernemen

X 1

BREDEVOORT – Duurzaamheid is één van de grootste uitdagingen voor de toekomst: willen we de aarde kunnen doorgeven aan volgende generaties dan zullen we snel en op grote schaal duurzame maatregelen moeten treffen. In de aflevering ‘Groene dromen’ bezoekt VPRO Tegenlicht verschillende duurzame ondernemers. Op vrijdagavond 12 mei praten we erover door tijdens de Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk.

Een groene onderneming en een groene manier van leven: vaak wordt het ingegeven door een maatschappelijke overtuiging en niet zozeer door commerciële motieven. Maar wat als groen ondernemen en geld verdienen samengaan? Duurzaamheidspionier Gunter Pauli presenteert in de Tegenlicht-aflevering tal van manieren om duurzaam te ondernemen én commercieel succesvol te zijn. De centrale gedachte: gebruik afval als grondstof.

De huidige economie is een lineaire economie, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur verworden tot afval. Wat als we afval niet langer als eindfase beschouwen, maar als de basis voor een nieuw product? Zoals koffiedik voor het laten groeien van oesterzwammen of fruitafval voor het maken van leer? In de Tegenlicht-aflevering worden duurzame initiatieven belicht waarin groen ondernemen en geld verdienen hand in hand gaan, zoals bij de groene herontwikkeling van Tropicana in Rotterdam.

De Tegenlicht Meet Up op vrijdagavond 12 mei staat volop in het teken van de circulaire economie, cradle to cradle, upcycling, duurzaamheid én ondernemerschap. Om de grote thema’s dichter bij huis halen zijn lokale duurzame ‘aanpakkers’ te gast om hun ervaringen te delen. Zoals elke Tegenlicht Meet Up wordt om 19.00 uur de Tegenlicht-aflevering nogmaals uitgezonden en begint om 20.00 uur het gesprek. De aflevering is ook terug te zien via www.npo.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum en tijd: vrijdag 12 mei vanaf 19.00 uur

Entree: vrij

[0] Foto: Gunter Pauli in Tegenlicht-aflevering Groene Dromen. (c) VPRO Tegenlicht