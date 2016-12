Tegenlicht Meet Up: Onderwijzer aan de macht

BREDEVOORT – Hoe zorg je dat leerlingen klaar zijn voor de toekomst? Hoe innoveren we het onderwijs? Hoe sluiten we aan op de wereld van morgen? Vrijdagavond 13 januari gaat schooldirecteur Hans te Lindert hierover in gesprek in de Koppelkerk in Bredevoort tijdens de Tegenlicht Meet Up naar aanleiding van de aflevering ‘Onderwijzer aan de macht’. Over 21st century skills en het binnenhalen van de buitenwereld in de school.

Te Lindert is zelf een onderwijsvernieuwer, die het Dalton-onderwijs in Bredevoort heeft geïntroduceerd. Met hem praten we onder andere over de uitspraak: ’Wil je kinderen gelijke kansen bieden, dan moet je ongelijk onderwijs geven.’ Daarnaast maken we de link met het bedrijfsleven. Hoe kunnen leerlingen bijdragen aan vraagstukken van bedrijven en daardoor zelf nieuwe vaardigheden opdoen?

In de aflevering ‘Onderwijzer aan de macht’ werpt VPRO Tegenlicht een blik op drie scholen waar bevlogen bestuurders, schoolleiders, leraren en betrokken ouders onderdeel zijn van een grote emancipatiebeweging en de vaste waarden van het onderwijs ter discussie stellen. VPRO Tegenlicht spreekt met Jelmer Evers, docent in Utrecht en samensteller van het boek ‘Het alternatief’ waarin hij pleit voor meer collectieve autonomie voor leraren en met Arnold Jonk, hoofdinspecteur Primair Onderwijs, die benadrukt dat er meer ruimte is voor vernieuwing dan mensen vaak denken, maar dat het veel eigenaarschap en visie vraagt om het echt anders te doen.

Omdat deze uitzending alweer een tijdje geleden is, is het mogelijk om de uitzending samen te bekijken voorafgaand aan de Meet Up. De aflevering laten we zien om 19.00 uur, maar hij is ook online terug te zien via www.npo.nl. Aansluitend om 20.00 uur gaan we samen in gesprek over dit onderwerp. Praat en denk mee in de Koppelkerk in Bredevoort. Moderator deze avond is Linda Commandeur.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum en tijd: 13 januari vanaf 19.00 uur

Entree: vrij