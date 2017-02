Tegenlicht Meet Up over populisme

BREDEVOORT – Vrijdag 17 februari wordt in de maandelijkse Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk het populisme aan de orde gesteld. De Tegenlicht-aflevering ‘Uitdagers van de democratie’ staat op deze discussieavond centraal.

Er staat veel op het spel voor de Europese democratie in 2017. Populisten zijn een niet meer weg te denken machtsfactor tijdens de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Elders zijn democratisch verkozen autocraten als Erdogan, Poetin en Trump aan de macht. Ook de technologische revolutie, ooit omarmd als hoeder van de vooruitgang, toont inmiddels haar schaduwkant via twitterdemocratie en de macht van nepnieuws op sociale media. De vraag hoe ziek onze democratie is, is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo dwingend geweest.

Moeten we haar opnieuw uitvinden? Of gaat het roer definitief om?

Maar allereerst rijst de vraag: wat betekent ‘populisme’ precies? Voormalig geschiedenisdocent Wim Scholtz is te gast om het begrip te duiden en van historische context te voorzien. Zijn de huidige populistische tendensen in de samenleving te vergelijken met andere populistische momenten in de geschiedenis, zoals het omstreden NSB-verleden? Aan de hand van het werk van prof. Kooy en streekhistoricus Henk Krosenbrink gaat Wim Scholtz nader in op de aantrekkingskracht van de NSB. Is er sprake van een vergelijkbare onvrede onder het volk? En zo ja: wat vertelt die onvrede ons en hoe dienen wij zelf en de politiek ermee om te gaan?

De discussieavond start om 20.00 uur, maar vanaf 19.00 uur is men al welkom om gezamenlijk de Tegenlicht-documentaire ‘Uitdagers van de democratie’ terug te kijken. De entree is gratis.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort Datum en tijd: vrijdag 17 februari vanaf 19.00 uur Entree: vrij

