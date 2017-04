Thema-avond: De vlinderatlas van Winterswijk

X 12

WINTERSWIJK – IVN en KNNV Oost-Achterhoek organiseren op woensdag 10 mei 2016 een thema-avond over de vlinderatlas van Winterswijk. Aanvangstijd: 20:00 uur in Den Diek, Dijkstraat 30,7131 DP Lichtenvoorde.

De spreker op deze avond is Jan Stronks, een vooraanstaand kenner van de natuur in de Achterhoek, medeauteur van het boek ‘Beleef de natuur in Winterswijk’ en werkzaam bij de stichting Staring Advies. Als zodanig heeft hij de hand gehad in een groot aantal natuurontwikkelingsprojecten in de Achterhoek. Verder staat hij vooral bekend als een zeer goede natuurfotograaf.

Daarnaast houdt Jan Stronks zich intensief bezig met de inventarisatie van de dagvlinders die voorkomen in de omgeving van Winterswijk.

In 2014 verscheen van zijn hand een rapportage over de iepenpage en de fladderiep, waarop deze page voorkomt. In Winterswijk was de iepenpage eerder nooit gesignaleerd. Met het nalopen van een groot aantal van de befaamde Winterswijkse beekdalen vond Jan verschillende plaatsen waar de inheemse fladderiep nog voorkomt en op een aantal plaatsen vond hij ook de iepenpage.

In maart 2017 verscheen de 4e editie van de (digitale) Atlas van Dagvlinders in Winterswijk. In dit project verzamelt Jan Stronks zoveel mogelijk gegevens over het voorkomen van de verschillende dagvlinders. De atlas is in te zien op: www.knnv.nl/afdeling-oost-achterhoek /insecten werkgroep

Ook maakt de schrijver in dit project gebruik van de betrouwbare gegevens die andere kenners en liefhebbers aanleveren via bijvoorbeeld waarneming.nl. Zo ontstaat een beeld van de stand van zaken en kan de atlas eenvoudig met nieuwe gegevens aangepast worden en blijft hij up-to-date.

Hoe doe je dat? Welke interessante gegevens levert dit op? Kunnen we dit ook voor andere plaatsen opzetten? Hierover gaat deze thema-avond.

De toegang is 5 euro, voor leden van IVN en KNNV 3 euro. In deze toegangsprijs is de eerste kop koffie of thee inbegrepen.

De avond eindigt om ongeveer 22.00 uur.

Nadere inlichtingen bij: Ton Reerink, tel. 06 4993822