X 96

EIBERGEN – Op woensdagavond 8 maart organiseren IVN en KNVV Oost-Achterhoek de thema-avond Vogels herkennen. De eerste lentezon heeft de meeste vogels al weer opgeroepen om actief op zoek te gaan naar een partner. Met de bladeren nog in de knop zijn onze zangertjes goed te zien. Een uitstekende tijd om vogels te observeren en te leren kennen. Om meer van vogels te leren moeten we ze wel kunnen herkennen. Maar hoe houd je al die bruine, zwarte, grauwe of juist bontgekleurde, kwetterende, tjilpende, fluitende, zingende en roepende verenbundels uit elkaar? Voor de aankomende vogelaar is het soms lastig om de verschillende vogelfamilies en -soorten te herkennen.

Er zijn meerdere manieren om vogels waar te nemen en de juiste naam te geven. Het herkennen van vogels beperkt zich niet tot het kijken. Als de diertjes veel op elkaar lijken zijn ze pas te identificeren op basis van hun zang, gedrag, vlucht en/of de omgeving waar ze leven. Een vogelaar “kijkt” in de eerste plaats met zijn oren.

Woensdagavond 8 maart komt Jacques Groefsema vertellen en laten zien hoe dat vogel herkennen in zijn werk gaat. Toen de jonge Jacques twaalf jaar was werd zijn belangstelling voor vogels gewekt door een stel enthousiaste vogelaars en door de vogels zelf.

Jaren later is Jacques een kenner op het gebied van zangvogels en heeft hij vele vlieguren gemaakt met het observeren van vogels in Nederland en ver daar buiten. Aan de hand van foto’s, filmpjes en geluiden zal hij de belangrijkste kenmerken doornemen van de zangvogels bij ons in de buurt. Natuurlijk is er een grote kans dat u na deze avond voor de rest van uw leven vogelkijker zult zijn.

Aanvang: 20:00 uur in De Huve, Grotestraat 52, 7151 BD te Eibergen.

Entree: €5, inclusief een consumptie. IVN/KNVV-leden betalen €3.

Inlichtingen: Ben ter Braak, tel. 06 53 690089, email: benterbraak@kpnmail.nl

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)