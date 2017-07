TLG Ruurlo en zijn relaties doen schenking KWF kankerbestrijding en de dierenambulance

X 138

RUURLO – Op 8 april 2017 heeft de firma TLG zijn 25 jarig bestaan gevierd met een receptie voor zijn relaties. Hierbij mochten de gasten een vrije gift doen voor een goed doel. Hierbij is voor het KWF en de dierenambulance gekozen.

Firma TLG levert onderdelen voor de transport, loonwerk, grondverzet en wegenbouw bedrijven. Men heeft zich de afgelopen 25 jaar, door snel en flexibel te acteren voor haar relaties, een plaats verworven in haar branche. De klantenkring strekt zich uit van Oost Gelderland tot aan de Liemers.

De Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk zal het geld inzetten om hun auto’s op de weg te houden. De KWF is blij met de waardering voor haar werk, en zal het geld inzetten voor verdere onderzoek naar de ziekte kanker. Zodat we in de nabije toekomst kunnen zeggen onze kinderen en klein kinderen hoeven niet meer te sterven aan kanker. Het is een chronische ziekte geworden.