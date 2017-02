Toneelgezelschap ’t Buurtschap speelt ‘Rebecca’

SINDEREN – Toneelgezelschap ’t Buurtschap heeft in de loop der jaren zeer uiteenlopende toneelstukken en musicals ten tonele gebracht. Van een klucht als ‘De familie Bruinsma’ naar een openluchtspel ‘Het beloofde land’ en de musical ‘De Jantjes’. Dit voorjaar is gekozen voor het spannende toneelstuk ‘Rebecca’.

Rebecca is een roman/psychologische thriller uit 1938 geschreven door Daphne du Maurier. In 1940 is het boek verfilmd onder regie van Alfred Hitchcock en werd bekroond met een oscar. Nu is er de toneelversie door toneelgezelschap ’t Buurtschap uit Sinderen.

Een naïeve jonge vrouw werkt als gezelschapsdame van mevrouw Van Hopper. Tijdens een reis naar Monte Carlo ontmoet ze de aristocratische weduwnaar Maxim de Winter. Ze worden verliefd op elkaar, trouwen binnen een paar weken en ze trekken in zijn landhuis in Cornwall. De vrouw wordt bekend als ‘de tweede mevrouw De Winter’. Van een hartelijke ontvangst is nauwelijks sprake: niemand van het personeel toont enthousiasme over de komst van de nieuwe vrouw, vooral de kille huishoudster Danvers maakt haar het verblijf niet makkelijk. Iedereen blijft trouw aan Maxims eerste vrouw, Rebecca. Rebecca blijkt, ook na haar dood, nog een grote rol in ieders leven te spelen…

‘Rebecca’ is te zien op 10 en 11 maart in het Buurtschapshuis Sinderen, aanvang: 19:30 uur. Kaarten kosten € 7,50.

Kaarten zijn te reserveren via www.tbuurtschap.nl of telefonisch: 0315-617282

