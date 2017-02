Twente Plat in Ruurlo

RUURLO – Op Zaterdag 11 februari komt Twente Plat met een voorstelling naar zaal De Luifel.

Twente Plat staat garant voor een oergezellige en onvergetelijke avond Twentse humor, waar de lachspieren het zwaar te verduren krijgen. De gloednieuwe voorstelling van het gezelschap is een regelrechte aanrader.

Twente Plat heeft een grote naam op te houden, als het om de streekhumor gaat. Al vanaf eind jaren `70 van de vorige eeuw is de groep een begrip bij de liefhebbers van de humor in dialect. Het optreden in Enschede is onderdeel van alweer het 39ste tourneeseizoen van deze Twentse komieken. In een ruim 2 uur durend programma zet de groep het publiek een voorstelling voor, waar het goed toeven is. Heerlijke conferences, knotsgekke sketchen en prachtige liedjes zijn de ingredienten voor een middag onvervalst amusement. Hendurk & Geessie, Mans en Mina en Aaltje & Trijntje: alle succesvolle typetjes van de voorbije jaren passeren ook dit keer de revue.

Hun nieuwste avonturen en belevenissen zijn zo mogelijk nog komischer dan ooit te voren. De groep verstaat de kunst om het publiek mee te voeren in hun eigen wereld: die van het dorpje “Brook”, waar de saamhorigheid en gemeenschapszins nog spreekwoordelijk zijn. Twente Plat brengt die heerlijke ouderwetse Twentse humor en het is dan ook lekker en veel lachen bij deze dolkomische voorstelling

Zaterdag 11 Februari komt de groep naar zaal De Luifel, Dorpsstraat 11, Ruurlo, telefoon 0573 451312. Aanvang van de voorstelling is 20.00 uur. De entreekaarten kosten inclusief een gratis kopje koffie slechts € 14.- per persoon en zijn nu reeds in voorverkoop verkrijgbaar bij zaal De Luifel. Telefonisch reserveren kan ook. Bel dan met De Reserveerlijn onder nummer 074 3841718.