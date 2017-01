Vandaag schaatsen in Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Kinderen kunnen vanaf vandaag schaatsen op het swingpleintje in Openluchttheater Eibergen. De laatste keer dat dit kon was in 2012. “We zijn super blij dat we de veegmachine weer eens uit de stal kunnen halen”, zegt ijsmeester Marinus Forkink met een knipoog.

Het is een bijzondere belevenis; schaatsen in een decor waar normaal gesproken artiesten als Ilse DeLange, Typhoon en Douwe Bob de hoofdrolspelers zijn “We zorgen dat er warme chocolademelk is, dus niemand hoeft kou te lijden.” De vrijwillige brandweer heeft het terreintje tussen podium en tribunes een week geleden onder water gezet. De entree is gratis. Scholen die klassikaal willen schaatsen betalen 50 cent per kind. Dat is inclusief een beker warme chocolademelk en mini-mars.

Het ijsbaantje is dagelijks geopend van 9:00 – 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur. Tot wanneer er geschaatst kan worden is onbekend. Op de website www.openluchttheatereibergen.nl kan iedereen het laatste nieuws over het ijsbaantje volgen.