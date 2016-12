Veilig Thuis Noord Oost Gelderland gaat verder als zelfstandige stichting

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de 22 gemeenten in de regio Noord Oost Gelderland samengevoegd. Op 15 december 2016 is de Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland opgericht. Een nieuwe organisatie, waar alles bij elkaar is ondergebracht en niet meer bij verschillende organisaties. De directeur- bestuurder van de Stichting is mevrouw Azime Gulhan. De stichting levert een bijdrage aan het creëren van veiligheid in de thuissituatie en het stoppen van geweld.

Over Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een prettige thuissituatie waar veiligheid voorop staat. Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar op 0800 2000.

De gemeenten

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is werkzaam in de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.