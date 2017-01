Vernieuwd SportmedX sportspreekuur van start

WINTERSWIJK – Met ingang van 10 januari 2017 is het vernieuwde SportmedX sportspreekuur in Winterswijk van start gegaan. Dit spreekuur zal vanaf nu iedere dinsdagochtend van 8.30 – 11.30 uur plaatsvinden op poli Orthopedie van SKB. In tegenstelling tot de oude situatie, is de sportarts in dit multidisciplinaire spreekuur nu een vaste waarde. Daarnaast is er een trauma- of orthopedisch chirurg aanwezig, evenals een fysio- of manueel therapeut en eventueel een sportpodoloog. Samen zien zij patiënten om sneller tot een betere diagnose en behandeling te komen.

Sportspreekuur

Het sportspreekuur is bedoeld voor patiënten die graag willen beginnen met sporten, het sporten weer willen oppakken, of last hebben van langdurige blessures. Met name bij sportblessures die verschillende oorzaken kunnen hebben (bijvoorbeeld een liesblessure), of waarbij de behandeling van verschillende specialisten nodig is, biedt het sportspreekuur een uitkomst. Tijdens dit spreekuur wordt de patiënt gezien door een team van specialisten, waaronder een sportarts, orthopedisch chirurg of traumachirurg, sportfysio- of manueeltherapeut en eventueel een sportpodoloog.

Om een afspraak te maken voor het sportspreekuur is een verwijzing van de huisarts nodig. Deze kan een verwijzing geven voor de sportarts (sportgeneeskunde) of voor de trauma- of orthopedisch chirurg tijdens het sportspreekuur.

SportmedX SportmedX is hèt instituut voor sport en bewegen met als doel top- en amateursporters in Nederland verantwoord te laten sporten en bij blessures weer snel op de been te krijgen. Het behandelteam van specialisten gespecialiseerd in sportzorg bestaat uit chirurgen, orthopeden, sportartsen, sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten, diëtisten en een sportpodoloog. Dit maakt het mogelijk om een uitgebreid zorgaanbod te bieden met verschillende sportspecialismen onder één dak.

Onderdeel van SKB

In 2000 specialiseerde het SKB zich als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland in de behandeling van sportblessures met een multidisciplinair team van specialisten. Zo ontstond SportmedX. Anno 2017 is SportmedX gegroeid naar zes eigen vestigingen en drie franchise locaties verspreid over het land. Naast de hoofdvestiging in Doetinchem, kunnen patiënten voor sportzorg ook terecht in Almelo, Apeldoorn, Enschede, Deventer en Winterswijk, of in de franchise locaties in Moordrecht en Breda.

[0] Bron: SKB