Vierde editie ‘Kies je Sport’ gaat van start

X 54

DOETINCHEM – Sportservice Doetinchem organiseert dit jaar voor de 4e keer het sportstimuleringsproject ‘Kies je Sport’. Kies je Sport is een sportkennismakingsprogramma waarbij basisschoolkinderen kennismakingslessen kunnen volgen bij sportverenigingen in de gemeente Doetinchem. Dit programma vindt plaats van 20 maart t/m 21 april. Inschrijven is mogelijk vanaf 22 februari.

Kinderen uit groep 3 t/m 6 van alle basisscholen in de Gemeente Doetinchem kunnen komende periode verschillende sporten uit proberen. Maar liefst 36 verenigingen verzorgen 103 sportcursussen, waardoor er voor iedereen wel een aanbod is die past. Bij een sportcursus mogen kinderen 3 tot 4 keer de sport ‘uitproberen’. Alle basisschoolkinderen hebben het inmiddels bekende ‘Kies je Sport’ boekje ontvangen. Het aanbod is zeer gevarieerd: van schermen tot waterpolo en van freerunning tot voetbal. Voor deelname aan ‘Kies je Sport’ betaal je €5,- per sportcursus. Dit bedrag komt ten goede van de vereniging.

Succes afgelopen jaren

Kies je Sport in de gemeente Doetinchem is een enorm succes. De afgelopen drie jaar heeft het programma tot meer sportdeelname geleid. Vorig jaar deden rond de 300 kinderen mee aan Kies je Sport, waarvan gemiddeld 32% zich aanmeldde bij een sportvereniging.

Inschrijven

Vanaf woensdag 22 februari 15:00 uur kunnen kinderen uit groep 3 t/m 6 zich inschrijven via www.sportpas.nl/doetinchem. Inschrijven kan t/m vrijdag 10 maart. Bij iedere cursus wordt gewerkt met een maximum aantal deelnemers.

Neem voor meer informatie contact op met buurtsportcoach Suzanne ter Horst via s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl.

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)