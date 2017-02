Villa Mondriaan opent eerste Dutch Design-tentoonstelling

Villa Mondriaan, 3 februari t/m 30 april 2017

WINTERSWIJK – Ter ere van de 100ste verjaardag van De Stijl opent Villa Mondriaan in samenwerking met Raw Color op 3 februari haar eerste Dutch Design-tentoonstelling in het Arco-paviljoen. De designstudio Raw Color uit Eindhoven heeft zich voor de interactieve installatie Chromatology laten inspireren door het vroege Winterswijkse werk van Piet Mondriaan. Chromatology bestaat uit papierversnipperaars die verbonden zijn met sensoren. Iedere beweging langs de installatie wordt opgepikt door de sensoren, die ervoor zorgen dat de versnipperaars geactiveerd worden. De bezoeker bepaalt zo zelf hoe het kunstwerk eruit komt te zien.

De kleurrijke snippers die ontstaan lijken veel op Mondriaans penseelstreken op het doek. In de rollen papier van de installatie komen de kleuren terug die Mondriaan gebruikte om Winterswijk te schilderen. Ook de wanden van het paviljoen en de sfeervolle foto’s van Winterswijkse bossen van Mike Roelofs dragen de natuurlijke kleuren van Mondriaans Winterswijkse werk.

Het gehele jaar wordt in het Arco-paviljoen Dutch Design getoond dat is geïnspireerd door Piet Mondriaan en De Stijl. Het Dutch Design-programma is onderdeel van het themajaar 100 Jaar De Stijl: Van Mondriaan tot Dutch Design, waar Villa Mondriaan bij aangesloten is.

Tentoonstelling: Dutch Design: Raw Color Periode: 3 februari t/m 30 april 2017 Locatie: Zonnebrink 4 (ingang Ratumsestraat), Winterswijk Openingstijden: vr t/m zo, 11-17 uur (t/m 5 maart) di t/m zo, 11-17 uur (vanaf 6 maart t/m 5 november) Informatie: www.villamondriaan.nl of +31 (0) 543 51 54 00