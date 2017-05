Villa Mondriaan presenteert Dutch Design-tentoonstelling Cor Unum

X 13

Villa Mondriaan, 10 mei t/m 30 juli 2017

WINTERSWIJK – Ter ere van de 100ste verjaardag van De Stijl toont Villa Mondriaan het hele jaar Dutch Design in het Arco-paviljoen. Na de succesvolle tentoonstelling van designstudio Raw Color opent op woensdag 10 mei een nieuwe tentoonstelling met werk van keramiekatelier Cor Unum: Contemporary Ceramics.

In deze tentoonstelling toont Cor Unum keramiek met een knipoog. Het ‘Pretty Happy Servies’ van Maarten Baas vormt een bord om tot een grappig gezicht en voor zijn ‘MaMa Vase’ haalt Roderick Vos zijn inspiratie uit de kleuren van een tompouce. De spanning tussen kunst en innovatieve keramische ontwerpen wordt met humor opgezocht.

Bij het productiehuis Cor Unum wordt keramiek van hoogwaardige kwaliteit gemaakt. Ambacht en innovatie staat bij Cor Unum centraal. Cor Unum werkt in co-creatie met ontwerpers aan nieuwe producten binnen een gesmeerde organisatie waar vrijwilligers, professionals, mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt, studenten en ontwerpers worden gevormd tot een professioneel collectief. De mensen binnen het bedrijf delen één gemeenschappelijk ideaal: iedereen verdient een plaats, iedereen heeft een talent en iedereen kan eraan bijdragen de wereld iets mooier te maken.

Producten van Cor Unum bevinden zich in de collecties van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch tot aan het MOMA in New York, in galeries en in designwinkels. In samenwerking met Nederlandse ontwerpers zoals Maarten Baas, Roderick Vos, Kranen/Gille, Floris Hovers en David Derksen produceert en ontwikkelt het atelier vernieuwend keramisch design.

Dutch Design in Villa Mondriaan wordt mede mogelijk gemaakt door Arco, een innovatieve Winterswijkse meubelfabriek met een lange geschiedenis. Arco ontwerpt, ontwikkelt en produceert eigentijds design van Winterswijkse bodem.

Tentoonstelling: Dutch Design: Cor Unum

Periode: 10 mei t/m 30 juli 2017

Locatie: Zonnebrink 4 (ingang Ratumsestraat), Winterswijk

Openingstijden: di t/m zo, 11-17 uur (vanaf 6 maart t/m 5 november)- vr t/m zo, 11-17 uur (6 nov t/m 5 mrt)

Informatie: www.villamondriaan.nl of +31 (0) 543 51 54 00

Dit bericht wordt verwijderd op Monday July 31st, 2017