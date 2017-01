Villa Mondriaan viert Poëzieweek

WINTERSWIJK – Op zaterdag 28 en (koop)zondag 29 januari viert Villa Mondriaan de landelijke poëzieweek.

Het museum biedt op deze dagen gratis rondleidingen aan. Ook is er op koopzondag weer Villa Atelier: in het atelier van het museum vinden dan allerlei knutselactiviteiten voor kinderen plaats. Met deze activiteiten gaat de laatste maand voor de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ in, die nog te zien is tot en met 26 februari.

Poëzieweek en rondleidingen

De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking waarbij in heel Nederland en Vlaanderen allerlei poëzieactiviteiten georganiseerd worden. Villa Mondriaan past met haar literaire tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ en de recente schrijfwedstrijd goed in dit rijtje. Daarom biedt Villa Mondriaan op 28 en 29 januari gratis rondleidingen door het hele museum aan. Op beide dagen kunnen bezoekers om 12:00 en 14:30 aan een tour deelnemen.



‘Kunst van Komrij’

De tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ is nog maar een maand te zien in Villa Mondriaan. ‘Kunst van Komrij’ toont de kunst waarover veelzijdig literair schrijver en kunstliefhebber Gerrit Komrij veel heeft geschreven. Hieronder vallen werken van o.a. Charley Toorop, Jan Sluijters, Carel Willink en Kees Verwey. Speciaal voor deze tentoonstelling zijn ook hedendaagse auteurs uit het Nederlandse literaire veld uitgenodigd om zich te laten inspireren door de kunstwerken uit de tentoonstelling en er iets over te schrijven. Deze auteurs, waaronder Piet Gerbrandy, Jan Mulder en Joke van Leeuwen, hebben een bijdrage geleverd in prozavorm of poëzie. Hun verhalen zijn te beluisteren op de audiotour en te koop in een exclusieve publicatie ansichtkaarten van de museumwinkel. De winnaar van de schrijfwedstrijd kan zich aan deze rij auteurs toevoegen. De inzending van de winnaar wordt op 28 januari bekend gemaakt. Van dit gedicht wordt ook een exclusieve ansichtkaart gemaakt die te koop zal zijn in de museumwinkel.



Open kinderatelier

Ook vinden er op koopzondag allerlei knutselactiviteiten voor kinderen plaats in het Villa Atelier, geïnspireerd door Gerrit Komrij. Komrij schreef over zichzelf: ‘’Er is een fabeldier dat Komrij heet, een wonderlijke naam voor zoiets aardigs’’. Op koopzondag 29 januari kunnen kinderen met karton, doek en verf hun eigen fabeldier na knutselen! Hierbij mogen uiteraard ook gedichtjes geschreven worden. Begeleiders van kinderen betalen op koopzondag een gereduceerd tarief van € 7,= en kunnen daarbij gratis twee kinderen mee naar binnen nemen.