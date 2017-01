Voorbereidingen N315 Rondweg/Haaksbergseweg

NEEDE – In 2017 wordt de N315 Rondweg en Haaksbergseweg binnen de bebouwde kom van Neede verbreed en komt er een verkeersplein (LARGAS) ter hoogte van de aansluiting Rondweg/Haaksbergseweg. De provincie Gelderland start op zaterdag 14 januari 2017 met een aantal voorbereidende werkzaamheden.

Een van de voorbereidende werkzaamheden is het rooien van 72 bomen. De bomen worden voor de start van het nieuwe broedseizoen gerooid. Dit om te voorkomen dat vogels hier hun nest gaan bouwen en we later deze nesten zouden vernietigen. De provincie gaat zaterdag 14 januari, maandag 16 januari en dinsdag 17 januari bomen en struiken rooien vanaf de rotonde N315/N824 tot net na de oostelijke komgrens van Neede. De twee Acacia’s ter hoogte van het crossveldje worden niet in deze ronde meegenomen maar begin februari 2017 gekapt.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden aan de rondweg Neede en de Haaksbergseweg binnen de bebouwde kom van Neede starten begin mei 2017 en zijn eind 2017 klaar. Daarna wordt gaan we het groen inrichten waaronder het planten van nieuwe bomen. De provincie organiseert in februari 2017 een inloopavond over de werkzaamheden en de planning.

Toekomstbestendig

De aanpassingen op de Rondweg in Neede en de Haaksbergseweg binnen de bebouwde kom van Neede verbeteren de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers. De doorstroming verbetert en het geluid voor de woningen langs de weg neemt af. Hierbij is rekening gehouden met de toename van het verkeer door de gewijzigde N18. De N18 wordt naar verwachting medio 2018 opengesteld voor verkeer.