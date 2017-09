Voorverkoop Mañana Mañana start op 7 oktober

X 31

De voorverkoop voor het meest relaxte festival van Nederland start op 7 oktober om 11:00 uur. Op 14, 15, 16 en 17 juni 2018 zal Mañana Mañana weer neerstrijken op het idyllische terrein van Geldersch Landschap en Kasteelen en kasteel Vorden. Op de festivalcamping wordt in 2018 voor het eerst een familiecamping ingericht.

Nieuw in 2018: de familiecamping

Mañana Mañana is een festival voor alle leeftijden en iedere leeftijdsgroep houdt er zo zijn eigen festivalritme op na. Daarom is er op Mañana Mañana 2018 een familiecamping. Handig als je in alle rust wil uitslapen of juist wat eerder de rust op wil zoeken – de ligging van de familiecamping zal bijvoorbeeld rekening houden met het volume vanaf het festival. Ook zullen er op de familiecamping faciliteiten voor de kleintjes ingericht worden.

Tickets goedkoper tot 1 november

Vroege Vogels kunnen tot 1 november profiteren van korting. Toegangstickets worden een maand lang met korting aangeboden. Op deze manier geeft de organisatie van Mañana Mañana, De Feestfabriek Alles Komt Goed BV blijk van waardering aan diegenen met vertrouwen in Mañana Mañana. Een Dagkaart kost 10 euro minder en een passe-partout is zelfs 25 euro goedkoper dan de reguliere tarieven. Tickets zijn verkrijgbaar via www.mananamanana.eu en in alle 480 Primeravestigingen in Nederland. Alleen van tickets die na 7 oktober worden verhandeld via Ticketswap kan de organisatie de echtheid garanderen.

Eerste programmanamen op 1 januari 2018

De eerste programmanamen voor Mañana Mañana 2018 worden weer op 1 januari bekendgemaakt. Ook in 2018 zal het programma van Mañana Mañana bestaan uit een bonte mix van muziek, theater, cultuur en Bourgondisch eten en drinken. En dat allemaal op een van de mooiste plekken van de Achterhoek. De Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van Mañana Mañana kijkt met veel plezier terug op de vijfde editie van Mañana Mañana die in 2017 26.848 bezoekers naar Vorden trok. Daarmee was Mañana Mañana 2017 bijna uitverkocht: de campertickets, zaterdagtickets en passe-partouts raakten op voorhand uitverkocht, de zondagtickets verkochten op de dag zelf uit.

Mañana Mañana 2018

14, 15, 16 en 17 juni

www.mananamanana.eu