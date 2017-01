Waardering voor actie Kerstwensboom Borculo

Wensen door ondernemers vervuld

BORCULO – Borculo verkeerde in december in Kerstsfeer. Het centrum was feestelijk versierd en verlicht. De Kerstwensboom was er ook onderdeel van. De mooie actie kreeg deze maand zijn ontknoping door wensen uit te laten komen.

Borculose ondernemers hebben de afgelopen tijd flink wat wensen vervuld. Dat gebeurde in het kader van de actie Kerstwensboom. Inwoners waardeerden het initiatief van de Borculo Ondernemers Vereniging (BOV). De kerstwensboom stond in december bij de kerk. De bus werd goed gevuld door klanten van deelnemende winkeliers. Ze konden een leuke, bijzondere, creatieve ontroerende of gekke wens voor zichzelf of een ander opschrijven. Zo wenste een jong meisje een dansles. Ze mag nu een maand lang gratis naar hartenlust dansen bij LG-Dance. Dick Meilink van Dick Meilink Mode stelde een cadeaubon beschikbaar voor een lieve dochter die zichzelf vaak wegcijfert. Ook Blokker stelde een cadeaubon beschikbaar voor een vrouw die wenste ‘dat ze ook eens een prijsje zou winnen’. Een mantelzorger krijgt bij Belezza een gratis gezichtsbehandeling. Een trotse moeder vroeg een kledingbon van Dokado voor haar zoon die het afgelopen jaar veel was afgevallen, zodat hij weer passende kleren kon uitzoeken. Er waren ook veel ontroerende wensen die men voor een ander aanvroeg. Zo werd er een dinerbon van De Gracht geschonken aan mensen die een dierbare aan een hersentumor verloren. Een oude videoband wordt door Jan Horstman gedigitaliseerd, zodat er een blijvende herinnering is. Ook is er gedacht aan mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. De gezamenlijke BOV-leden zorgen ervoor dat zij in januari iets extra’s krijgen. Ami Kappers verzorgt een metamorfose voor een zieke vrouw, de wens werd ingestuurd door haar vriendin. Door bakker Nollen is een slagroomtaart weggeven, terwijl ook bakker Liebrand iets lekkers uitdeelde. Groentezaak Liebrand verraste een oma die twee keer achter elkaar in het ziekenhuis had gelegen met een grote fruitmand, haar kleinzoon was hier de aangever.

Al met al kijkt de BOV terug op een heel geslaagde actie met mooie wensen die vervuld konden worden. Op de facebookpagina van de JEB staan foto’s van de winnaars. Helaas konden niet alle wensen vervuld worden. “Het waren er te veel en sommige wensen moeten we met elkaar waarmaken”, aldus de organisatie. “Vrede kunnen wij namelijk niet maken, maar we kunnen met z’n allen wel iets aardiger voor elkaar zijn. Daar doen wij, in dit geval met deze actie, dan ook graag aan mee.”