Wandelen van kasteel naar kasteel

X 138

EEFDE – De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op woensdag 8 maart een wandeling van Huis De Voorst naar Huis ’t Velde, twee kastelen, elk met een eigen verhaal. U maakt kennis met hun geschiedenis. De boswachter laat u zien hoe beide huizen gescheiden, maar ook verbonden zijn door de Berkel. Hij vertelt ook hoe de Berkel in de afgelopen jaren is veranderd. Wandelt u ook mee?

Start: 14.00 uur op de parkeerplaats bij Huis De Voorst, Binnenweg 2, 7211 MA Eefde. Duur: ca. 2 uur. Deelname: € 5,00 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen). Reserveren niet nodig.

Informatie: www.glk.nl/evenementen , Joke Hoitink, tel. 06 – 54 668 064 of Ronald Mannessen, tel. 06 – 28 865 433.

