Wannabe a DJ weer van start bij t Kreil

WINTERSWIJK – Ben je tussen de 10 en 18 jaar en lijkt het je wel wat om achter de draaitafel te staan, en mensen een leuke avond te bezorgen met jouw muziek schrijf je dan in!

Op dinsdag 7 maart starten we bij ’t Kreil, Dingstraat 25, weer cursus DJ. Niet alleen beginners maar ook gevorderden kunnen zich opgeven.je krijgt dan les in tweetallen. Samen met Bram kolenbrander wordt er een indeling gemaakt zodat je met iemand les krijgt die op hetzelfde niveau is.

Het enige wat je nodig hebt is een portie enthousiasme en tijd op de dinsdag tussen 16:00 en 21:30 uur. De cursus bestaat uit 8 avonden zal afgesloten worden met een Batlle in de aanwezigheid van een ervaren jury. Ook zal er dit jaar een masterclass gegeven gaan worden!

De kosten voor deze cursus zijn € 25,00, je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar: a.leus@chello.nl

