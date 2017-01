We Love the 80’s naar De Tuunte

ACHTERHOEK – *Na de uitverkochte eerste editie van ‘We Love the 90’s’ gaat de organisatie dit voorjaar een decennia verder terug in de tijd. Op 20 mei pakt ze groots uit met ‘We Love the 80’s’.*

De gastheren tijdens deze avond zijn Sander de Heer en Paul Rabbering. Paul draaide jaren voor 3FM en presenteert sinds kort zijn weekendshow op NPO-radio 2, waar Sander ook jarenlang de ochtendshow ‘De Heer Ontwaakt’ presenteerde. Deze twee goede vrienden nemen je mee op reis door de jaren 80 met popklassiekers van Genesis, gitaren van de Dire Straits, disco van Cyndi Lauper en nederpop van Klein Orkest.

Toe Maar

De eerste act die is aangekondigd is Toe Maar. Deze succesvolle Winterswijkse coverband speelde afgelopen jaar door heel Nederland en zette zelfs Curaçao op zijn kop! Volgens de Telegraaf is het een van de vijf beste coverbands van Nederland. Voor eigen publiek bouwen ze op 20 mei gegarandeerd een feestje.

Nog een grote act

De hoofdact van de avond was de meest succesvolle disco-act van de jaren 70 en 80 met wereldwijd een verkoop van meer dan 150 miljoen platen met vele hits. Welke act dit is maakt de organisatie deze week bekend op haar Facebook pagina.

Early Bird tickets voor snelle beslissers!

De kaartverkoop start aanstaande zaterdag 4 februari stipt om 10.00 uur. Als je er vroeg bij bent kun je een Early Bird ticket kopen voor €15,-. Er is slechts een beperkt aantal Early Bird tickets beschikbaar, dus zorg dat je op tijd bent! Reguliere tickets (€20) gaan ook zaterdag in de verkoop en zijn tevens verkrijgbaar bij Sportcentrum de Tuunte.

We Love the 80’s vindt op 20 mei plaats in Sportcentrum de Tuunte in Winterswijk.

Voor meer informatie over het evenement en de kaartverkoop kijk je op www.welovetheeighties.nl