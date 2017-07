Deze week mooi strandweer verwacht

X 77

Het was vorige week even wennen. Na een periode met zonnig, droog en warm zomerweer, was er sprake van een zogenaamde zomerdip. Deze week staat het weerbeeld volgens MeteoGroup echter in het teken van aangenaam zomerweer. Er zitten zelfs een paar mooie stranddagen aan te komen.

Vooral woensdag en donderdag beloven twee mooie zomerdagen te worden. Woensdagochtend is er in het noorden nog wel eerst veel bewolking aanwezig en mogelijk valt er zelfs een klein beetje regen, maar zodra dit de Noordzee is opgeschoven, zal het in het hele land zonnig en droog zijn. Daarbij loopt de temperatuur woensdag op naar 18 graden op de Waddeneilanden, 22 graden langs de westkust en 23 tot 26 graden in het binnenland. Donderdag wordt het nog warmer, 22 tot 29 graden. Langs de westkust stijgt het kwik dan naar 25 tot 27 graden.

Ook vrijdag en deels in het weekend is het nog altijd warm. Vrijdag valt er lokaal een onweersbui, maar verder is er ook dan genoeg ruimte voor de zon. Zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog en ook dan weet de zon goed door te breken. Beide dagen stijgt het kwik in het binnenland naar 25 graden of meer, aan zee wordt het een aangename 24 graden. Zondag lijkt de warme lucht verdreven te worden, het wordt dan 20 tot 24 graden met naast enkele wolkenvelden en een enkele bui, ook enkele zonnige perioden.

