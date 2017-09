Weekendafsluiting N18 bij Varsseveld

X 409

Vrijdag 15 september 19.00 tot maandag 18 september 06.00 uur

VARSSEVELD – Aannemer BAM is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met de aanpassing van de N18 bij Varsseveld. Onderdeel van deze werkzaamheden is de realisatie van een fietstunnel onder de N18 nabij de Oostelijke Rondweg (N318). Vanwege de aanleg van deze tunnel is de N18 ter hoogte van deze kruising volledig afgesloten van vrijdagavond 15 september 19.00 tot maandagochtend 18 september 06.00 uur. Het verkeer op en naar de N18 moet rekening houden met omleidingsroutes en langere reistijden.

De werkzaamheden aan de tunnel starten op vrijdagavond met het verwijderen van het oude asfalt en het uitgraven van de locatie van de tunnel. Op zaterdag worden de tunnelelementen op de juiste plek gehesen en de tunneldak weer aangevuld met grond. Op zondag asfalteert BAM de weg boven de tunnel en plaatst geleiderails en de barriers, zodat op maandagochtend het verkeer over de tunnel kan rijden.

Halverwege eerste fase

BAM werkt de hele maand september nog aan de verbreding van N18 tussen de Zelhemseweg (N330) en Oostelijke Rondweg (N318) en aan de aanpassing van het kruispunt N18-N318. Nadat deze eerste fase is afgerond, gaat BAM in oktober de weg tussen de aansluiting A18 en het kruispunt met de Zelhelmseweg aanpakken. Het verkeer dient gedurende de gehele periode rekening te houden met langere reistijden en omleidingsroutes.

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de omleidingsroutes. Omleidingsroutes zijn ook te vinden op www.bambouwtN18.nl. Bij ongunstige weersomstandigheden of onverwachte omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk dan op www.bambouwtN18.nl, bel met de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 of kijk op www.rijkswaterstaat.nl.

Meer informatie over de Nieuwe Twenteroute vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/nieuwetwenteroute en op Facebook en Instagram @nieuwetwenteroute.

De Nieuwe Twenteroute

De N18 tussen Varsseveld en Enschede wordt vernieuwd. Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde past Rijkswaterstaat de weg aan. Tussen Groenlo en Enschede gaat een 27 kilometerlange nieuwe N18 om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen. Hiermee maakt Rijkswaterstaat van de N18 een Nieuwe Twenteroute. Deze Nieuwe Twenteroute wordt een weg die veiliger is om over te rijden of over te steken, waardoor minder verkeersslachtoffers vallen. De nieuwe weg gaat de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en Usselo vergroten en past in het mooie landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. De weg zorgt dat Achterhoekers en Twentenaren sneller van A naar B komen en maakt daarmee dat de regio interessant is om in te wonen, te werken en te ondernemen.

Rijkswaterstaat werkt nauw samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de gemeenten in de regio en de waterschappen om de Nieuwe Twenteroute te realiseren. De Nieuwe Twenteroute is naar verwachting in het voorjaar van 2018 klaar.