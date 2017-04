Wijngoed Montferland, winnaar Achterhoekse Aspergewijn 2017

X 18

BORCULO – Jaarlijks selecteert oud Achterhoeker en vinoloog Edwin Raben de Achterhoekse aspergewijn van het jaar. Dit jaar is de winnende wijnbouwer: Wijngoed Montferland. Met Het geheim van Francoise 2015 wist hij de meeste punten te behalen tijdens de proeverij.

Edwin Raben voerde ruim 10 jaar de lijst van Nederlandse sommeliers aan en is momenteel zowel erelid als voorzitter van het Nederlands Gilde van Sommeliers. Dit jaar selecteerde hij samen met een afvaardiging van restaurants die deelnemen aan de campagne Proef het voorjaar in de Achterhoek; de culinaire voorjaarscampagne waarmee de Achterhoek als culinaire regio onder de aandacht wordt gebracht van gast en inwoners.

Aspergewijn 2017

Dit jaar mag Het geheim van Francoise 2015 van Wijngoed Montferland zich Aspergewijn 2017 noemen. Volgens Edwin Raben heeft de wijn een “Lekkere geur van groen en geel fruit, appel, peer, witte aalbes en een florale toets van acacia. Ook iets fijn citrus. Een opwekkende, spannende geur. Krakend vers als de lente.” Daarnaast omschrijft hij de wijn als volgt: “Op het palet is de wijn mooi droog met verfrissende, markante zuren die prachtig in balans zijn met de alcohol en de knisperende fruitigheid. Een secondelange afdronk, de balans, de spanning en de inzetbaarheid bij verschillende aspergegerechten maken deze wijn niet alleen de beste Achterhoekse aspergewijn van 2017 maar ook nog in kwalitatief opzicht een mooi voorbeeld van Nederlandse kwaliteitswijn. We feliciteren Wijngoed Montferland met het behalen van de titel Achterhoekse Aspergewijn 2017.

Tweede en derde plaats

Op de tweede plaats is de Cuvée speciaal wit 2015 gekozen van Wijngoed Avitera.



Wijnstreek Achterhoek

De Achterhoek is met meer dan 20 wijngaarden de grootste wijnstreek van het land. In 2004 werden de eerste zestigduizend wijnstokken geplant. Toen kwam de tijd van verzorgen: opbinden, onkruid rond de stam verwijderen, uitlopers snoeien en trossen uitdunnen. En dat alles met de hand. Want het doel was: het maken van kwaliteitswijn.