Winterswijk vangt 200 vluchtelingen op in zorgcentrum Vredense Hof

WINTERSWIJK – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Winterswijk laten weten gebruik te willen maken van de leegstaande vleugel van woonzorgcentrum Vredense Hof voor de tijdelijke opvang van tweehonderd asielzoekers.

Vanaf eind september heeft het COA in Winterswijk gezocht naar een tijdelijke opvanglocatie. Daarvoor waren drie locaties in beeld: het oude pand van de Rijks Hoogere Burgerschool/Driemark aan de Zonnebrink, het voormalige belastingkantoor aan de Misterweg en het leegstaande deel van de Vredense Hof. Daarbij is de locatie Vredense Hof als enige optie overgebleven.

Eind vorige week hebben het COA en de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) overeenstemming bereikt over de verhuur van het leegstaande deel van de Vredense Hof. Bestuurder Thérèse van den Hurk: “SZMK heeft een maatschappelijke opdracht en die geldt ook voor mensen die huis en haard achter moeten laten en ontheemd zijn. Uiteraard nemen we alle zorgvuldigheid in acht om samen met het COA de rust en veiligheid voor bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van de Vredense Hof te behouden.”

De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat er maximaal 200 asielzoekers mogen worden gehuisvest voor een periode van maximaal twee jaar. Burgemeester Thijs van Beem: “Wij hebben bewust gekozen voor een kleinschalige opvanglocatie, omdat wij het heel belangrijk vinden dat er voldoende draagvlak bij onze inwoners is. Bovendien hebben wij in Winterswijk al dertien jaar een asielzoekerscentrum met 500 opvangplekken.” De mensen die komen zijn in afwachting van hun asielprocedure of hebben al een verblijfsvergunning en wachten op huisvesting.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste asielzoekers hun intrek kunnen nemen in de Vredense Hof. Daarvoor moet nog een aantal stappen worden gezet. Het college van burgemeester en wethouders moet bijvoorbeeld een besluit nemen over een ontheffing van het bestemmingsplan om de huisvesting van de asielzoekers formeel toe te staan. Het college is overigens bereid hieraan medewerking te verlenen. Daarnaast moet de vleugel van de Vredense Hof, gebouwd in 1974, worden verbouwd naar de wettelijke normen en eisen die het COA hanteert voor de opvang van vluchtelingen.

De omwonenden zijn dinsdag per brief op de hoogte gesteld. De gemeente houdt woensdag en donderdag spreekuren op locatie waar omwonenden terecht kunnen met vragen. Burgemeester Thijs van Beem en/of wethouder Wim Aalderink, vertegenwoordigers van Marga Klompé en het COA zijn aanwezig om de bewoners te woord te staan.