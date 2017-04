Winterswijkse Academie voor de Schilderkunst [WAS] houdt Jaarexpositie in Museum KunstEnde

X 11

WINGTERSWIJK – Nagenoeg alle cursisten, van prille beginners tot ver gevorderden, van de Winterswijkse Academie voor de Schilderkunst, tonen op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei hun beste werk van het schilderseizoen 2016-2017. Het belooft ’n fijne en expresieve tentoonstelling te worden, met meer dan 100 werkstukken [schilderijen, tekeningen, collages en studies] in allerlei formaten en stijlen, in Museum KunstEnde aan de Misterstraat 96 Winterswijk.

Tijdens de expositie kan het publiek een stem uitbrengen op het favoriete kunstwerk voor de publieksprijs.

De onafhankelijke vakjury zal de geëxposeerde werkstukken beoordelen op schilderkunstige en artistieke kwaliteiten…..

De winnaars van de publieksprijs en juryprijs worden op zondag 7 mei om 17.05 uur tijdens de afsluitende prijsuitreiking van de expositie bekend gemaakt en gefeliciteerd…

Men kan zich ook informeren over de mogelijkheden en het cursusaanbod van de Winterswijkse Academie voor de Schilderkunst. De docenten -professionele en actieve kunstenaars- Robert Jansen en Vic Hulshof en het bestuur zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Inschrijven voor een cursus in het nieuwe seizoen dat vanaf half september 2017 begint in het Atelier van de WAS aan de Laan van Hilbelink 6, behoort tot de mogelijkheden.

De expositie wordt door zaterdag om 11.00 geopend en is [beide dagen] gratis toegankelijk van 11.00 tot 17.00 uur op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei 2017.

Meer informatie: Vic Hulshof, 0543 522881 of www.winterswijkseacademie.nl