ACHTERHOEK – Op 1 januari 2017 werd Oost Nederland getrakteerd op de eerste sneeuw van dit jaar. Een witte kerst zat er niet iin maar wel een wit begin van het nieuwe jaar.

In veel plaatsen in het Oosten wordt melding gemaakt van de eerste sneeuwval. De sneeuwval begon in de loop van de avond van nieuwjaarsdag 1 januari 2017 en is nog niet gestopt.

Het KNMI waarschuwt voor gladheid in verband met onder ander sneeuwval.

[0] Foto: GinoPress B.V.