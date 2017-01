Workshop autobiografisch schrijven

BREDEVOORT – Op zaterdag 4 februari wordt een Schrijfdag georganiseerd in Bredevoort. De workshopdag staat voor de tweede keer in het teken van autobiografisch schrijven.

Het thema, verhalen schrijven op grond van eigen herinneringen, trekt veel mensen aan.

De deelnemers delen inkijkjes in elkaars leven naar aanleiding van speelse opdrachten. Niet de persoon, maar het verhaal staat centraal. Er wordt naar elkaar geluisterd waarna feedback wordt gegeven op hoe het geschreven is. Voor de mensen die hebben deelgenomen aan de eerste workshopdag in oktober is het een terugkomdag.

Mensen die zich voor het eerst willen inschrijven kunnen aansluiten. Een eenvoudige opdracht kan van te voren gemaakt worden zodat er materiaal is om voor te lezen. Men hoeft geen groot schrijver te zijn om hier aan mee te doen. Affiniteit met schrijven en met het thema is voldoende. Iedereen is van harte welkom!

De Schrijfdag wordt van 10.00 tot 16.00 uur gegeven in de ‘Muiswinkel’, Markt 6 te Bredevoort. De kosten bedragen € 50 (incl. koffie/ thee, excl. lunch en materiaal kosten). Docent is Wies Kuyers, opgeleid als dramadocent en nu werkzaam als schrijfdocent en docent stemexpressie.

Meer informatie: wieskuyers@hetnet.nl