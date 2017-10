WW in de Achterhoek dit jaar en komend jaar verder omlaag

X 47

ACHTERHOEK – Eind september 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek bijna een kwart lager dan een jaar geleden. Ook voor heel 2017 en 2018 verwacht UWV dat de WW daalt, in de Achterhoek nog sterker dan landelijk.

Eind september waren er in de Achterhoek 5.614 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1.711 minder dan vorig jaar en betekent een daling van 23,4%. De daling in de Achterhoek is sterker dan landelijk. Dit beeld blijft voorlopig zo.

Voor de Achterhoek over 2017 en 2018 sterkere daling WW verwacht

UWV verwacht dat de WW in de Achterhoek over heel 2017 met 22% daalt en in 2018 met nog eens 18% afneemt tot minder dan 4.500 WW-uitkeringen. WW’ers profiteren sterk van het groeiende aantal vacatures. Het aantal WW-uitkeringen daalt naar verwachting in de Achterhoek sterker dan landelijk.